La Cumbre. Desde la Secretaría de Turismo de La Cumbre informaron que los días 13 y 14 de septiembre llegará el Rally de Autos Antiguos de la mano de la Asociación Cordobesa de Coleccionistas de Autos Antiguos y el Municipio local, y bajo la denominación 39º Rally Centro de la República circuito Alturas de Punilla.

La competencia recorrerá las localidades de La Cumbre, San Esteban y Los Cocos en tres vueltas que concluirán frente a la Secretaría de Turismo local. "Te esperamos para disfrutar juntos una experiencia inolvidable en el corazón de las sierras de Córdoba. Inscripciones al 3516 32-2686”, destacaron.