Córdoba. La crisis deportiva de Talleres sumó este miércoles un nuevo capítulo de tensión en barrio Jardín de la ciudad de Córdoba, cuando más de 200 hinchas se autoconvocaron en La Boutique para reclamar la salida del presidente Andrés Fassi.

Los cánticos fueron contundentes: “Si nos mandan al descenso, qué quilombo se va a armar”, repetían los simpatizantes, acompañados por banderas y carteles que apuntaban directamente a la gestión dirigencial. El malestar se profundizó luego de la reforma del estatuto, que habilita a Fassi a continuar por dos mandatos más.

El presente deportivo también explica el clima enrarecido: Talleres se ubica penúltimo en la Tabla Anual, con apenas tres triunfos en los últimos 22 partidos. Entre los principales cuestionamientos, los hinchas mencionaron un mercado de pases insuficiente, la salida de jugadores clave sin reemplazos de jerarquía y la ausencia de un delantero de peso.

Durante la protesta, el club ofreció que un grupo reducido de socios ingresara al estadio para dialogar, pero la propuesta fue rechazada. Los manifestantes exigieron que el propio presidente saliera a dar la cara frente a todos.

Más tarde, Fassi brindó declaraciones en las que marcó los límites del diálogo:

“La Boutique está abierta, estamos dispuestos, pero con orden. Aquí estoy, para venir a recibir a los disidentes, así como esta mañana estuve con los que vinieron a apoyar. Lamentablemente, cuando vemos prepotencia y faltas de respeto, definitivamente se acaba el diálogo. Esta noche no están dadas las condiciones”.

El presidente reconoció el mal momento futbolístico, aunque transmitió un mensaje de confianza:

“Hay muchas razones por las que Talleres en 20 partidos haya ganado solo 3. Estamos convencidos de que en las finales que quedan vamos a hacer los puntos suficientes para quedarnos en primera división”.

La continuidad de Carlos Tévez como entrenador y el futuro inmediato del equipo aparecen ahora en el centro de la incertidumbre, en medio de un clima de alta tensión entre hinchas y dirigencia.

