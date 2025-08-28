Todo es bronca y dolor: Messi anunció su último partido con la selección

Lionel Messi volvió a brillar con el Inter Miami en la semifinal de la Leagues Cup y realizó un anuncio que nadie quería escuchar: confirmó el día de su último partido con la Selección en Argentina.

El capitán dijo que el próximo jueves 4 de septiembre jugará su último partido oficial (en condición de local) con la camiseta albiceleste, en el marco de las Eliminatorias del Mundial 2026.

De esta forma, la despedida será frente a Venezuela. «Va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos. Por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención»; aseguró «La Pulga».

Sin embargo, no será el último encuentro de Messi con la «Scaloneta», volverá a integrar el plantel que el 9 de septiembre se enfrentará con Ecuador, en Quito, por la última fecha de las Eliminatorias.

Para el mes de octubre y noviembre, se anuncian una serie de amistosos internacionales en Estados Unidos, Angola e India.