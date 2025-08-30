Gran Premio de Países Bajos: Franco Colapinto no logró pasar la Q1 y largará 16º

El piloto Franco Colapinto (Alpine) largará 16º en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, luego de no haber superado este sábado la Q1. El argentino consiguió mejorar su nivel, después de haber terminado último en la tercera tanda de prácticas libres, pero no le alcanzó para avanzar en una clasificación muy ajustada.

Colapinto terminó por encima del alemán Nicolas Hulkenberg (Kick Sauber), el francés Esteban Ocon (Haas), el británico Oliver Bearman (también con Haas) y su compatriota Lance Stroll (Aston Martin), que abandonó la prueba clasificatoria antes del final.

"SAINZ Y BEARMAN ME TAPARON EN EL SECTOR 3" las palabras de Colapinto tras no superar la Q1 en Países Bajos.



uD83DuDCFA #DutchGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3tgxZZyvCi — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025

El pilarense había cerrado su última vuelta con un agónico puesto 15 que lo colocaba en la próxima sesión. Sin embargo, el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) fue más rápido, lo superó y logró clasificarse a la Q2, desplazándolo al decimosexto lugar, desde donde arrancará la competencia en el circuito de Zandvoort.

Por su parte, el francés Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, partirá desde la 14º posición en el Gran Premio de Países Bajos.