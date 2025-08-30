Instituto e Independiente repartieron puntos en Alta Córdoba

Córdoba. Instituto igualó ayer 0 a 0 con Independiente en el estadio Monumental de Alta Córdoba, en el marco de la séptima fecha de la Liga Profesional. El partido fue intenso, con mucha fricción, interrupciones constantes y escaso juego ofensivo. La Gloria generó las chances más claras, pero se topó con la figura de Rodrigo Rey, quien sostuvo al Rojo en los momentos decisivos.

En la primera etapa, ambos equipos se midieron sin asumir demasiados riesgos. Instituto inquietó con una contra que Fonseca no logró concretar ante un rápido achique de Rey. En la otra área, Roffo respondió con seguridad frente a un intento de Zabala. La preocupación llegó con la lesión de Felipe Loyola, quien debió abandonar el campo tras un choque con Mac Allister, encendiendo alarmas en el conjunto visitante.

El complemento mantuvo la misma tónica. Instituto buscó con remates de media distancia, como el de Romero que obligó otra vez a Rey a intervenir. Lodico y Alex Luna llevaron peligro con envíos aéreos, aunque la falta de precisión en los metros finales impidió romper el cero. Los cambios de ambos entrenadores tampoco lograron alterar el rumbo de un encuentro cerrado y con pocas emociones.

El arbitraje de Lobo Medina generó polémicas. Instituto reclamó la expulsión de Mac Allister por una fuerte infracción estando amonestado, mientras que los jugadores de Independiente pidieron roja para Franco tras un cruce con Zabala. El juez distribuyó varias amonestaciones, en un contexto de protestas y discusiones permanentes.

Con este empate, Instituto sigue sin ganar en condición de local y suma resultados que no alcanzan para escalar en la tabla. Independiente, en tanto, rescató un punto en un duelo complicado, aunque con la sensación de que pudo haberse llevado algo más. El equipo de Daniel Oldrá llegaba golpeado tras dos derrotas consecutivas y bajo la lupa por sus últimas actuaciones.



Lo que viene para la Gloria

Tras el receso por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Instituto afrontará el siguiente calendario:

Fecha 8: vs Argentinos Juniors, el fin de semana del domingo 14 de septiembre en Alta Córdoba (día y horario a confirmar).

Fecha 9: vs Godoy Cruz, el finde del 21 de septiembre en el Feliciano Gambarte, por la Zona A.

