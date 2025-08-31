Belgrano visita a Defensa y Justicia buscando volver al triunfo

Buenos Aires. Por la séptima fecha de la Zona A del Clausura, Defensa y Justicia y Belgrano se enfrentarán hoy a partir de las 16.45 en el Estadio Norberto Tomaghello. El Halcón viene de sufrir un empate sobre la hora ante Barracas Central y quiere ganar ante su gente, mientras que el Pirata busca reponerse tras la dura goleada sufrida ante Central Córdoba. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium.

El Pirata viene de caer 3-0 ante Central Córdoba y perdió luego de cuatro encuentros. Sin embargo, la campaña del Celeste viene siendo buena y quiere reponerse en su visita a Florencio Varela.

Por su parte, a Defensa y Justicia se le escapó su triunfo ante Barracas en el último minuto, sin embargo sigue prendido en los primeros puestos de la zona. El arranque de semestre para el Halcón es alentador, ya que solo perdió un partido hasta el momento y se ilusiona con quedar dentro de los mejores y pasar a la próxima fase.