Gran carrera de Colapinto en Zandvoort: quedó 11° y rozó los puntos

Franco Colapinto completó este domingo una sólida actuación en el Gran Premio de los Países Bajos, celebrado en el circuito de Zandvoort, donde concluyó en el 11° puesto —su mejor resultado hasta ahora con el equipo Alpine— quedando muy cerca de sumar sus primeros puntos en la temporada.

Largó desde el puesto 16° y destacó por una buena salida que le permitió avanzar posiciones. En una maniobra clave, superó en pista a su propio compañero de equipo, Pierre Gasly, aunque luego debió devolverle la posición por orden del box.

Colapinto manifestó su descontento con el desempeño de Alpine:

“Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo… era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlo sumado.”

También expresó frustración porque, según dijo, no se brindó la ayuda necesaria en momentos decisivos de la carrera, especialmente durante la neutralización con el auto de seguridad.