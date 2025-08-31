Córdoba. Talleres y Deportivo Riestra jugarán este domingo desde las 16.45 en el Estadio Mario Alberto Kempes por el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Carlos Tévez está a solo un punto del descenso en la tabla anual y necesita ganar para tomar respiro, mientras que el Albinegro intentará afianzarse en los puestos de Copa Sudamericana. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

La T no logra levantar cabeza, a su mal presente se sumó una goleada por 3 a 0 contra Atlético Tucumán, que significó el cuarto partido consecutivo sin ganar ni convertir. Esta situación dejó al equipo cordobés a un punto del descenso en la tabla anual y causó que Tévez suspenda la conferencia de prensa y la zona mixta. El entrenador ya se había referido a la falta de efectividad arriba post empate con Godoy Cruz: “Desde que llegué estoy buscando un nueve. Le estoy encima al presidente”.

El Malevo, en contraparte, atraviesa sin dudas el mejor momento de su historia. Viene de vencer a Sarmiento por 3 a 0 y marcha cuarto en la Zona B, además de estar ocupando puestos de Copa Sudamericana en la tabla anual, donde va noveno con 34 unidades. Este rendimiento se explica gracias a su tremendo invicto de 34 partidos en el estadio Guillermo Laza, donde hace de local, sin embargo, de visitante le cuesta un poco más y tratará de romper una racha adversa de seis encuentros sin triunfos.