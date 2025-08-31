Talleres recibió a Deportivo Riestra en el Estadio Mario Alberto Kempes, en un duelo correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. El partido prometía mucho más de lo que terminó ofreciendo: los dos equipos protagonizaron un encuentro trabado, con escasas emociones, que terminó en triunfo visitante.

El elenco cordobés arrancó mejor y tuvo una chance clara para abrir el marcador. Tras una mala salida de Ignacio Arce, Valentín Depietri definió con el arco libre, pero su remate fue tan débil que le permitió al arquero recuperarse a tiempo. A partir de allí, Talleres perdió claridad y se sumergió en un duelo friccionado en la mitad de la cancha.

La tensión también se vivió en las tribunas. Los hinchas de la “T” expresaron de manera constante su descontento con el presente del equipo, que acumula frustraciones.

En la segunda mitad, Talleres buscó romper la paridad, pero se topó con la solidez defensiva de Riestra. Federico Girotti llegó a gritar un gol, pero la jugada quedó invalidada por posición adelantada. Y cuando el reloj marcaba el último cuarto de hora, Jonatan Goitía sorprendió con un remate rasante desde el borde del área que dejó sin reacción a Guido Herrera. Fue el 1-0 definitivo para el Malevo.

El panorama para Talleres es preocupante: ya suma 461 minutos sin convertir goles y acumula cinco partidos sin victorias. La incógnita sobre el futuro de Carlos Tevez como entrenador crece, mientras el equipo sigue sin encontrar respuestas.

En contraste, Riestra celebra. El conjunto de Gustavo Benítez continúa sumando puntos importantes y mantiene vivo el sueño de clasificarse a la próxima Copa Sudamericana.

Defensa y Justicia venció a Belgrano en Florencio Varela

En el Norberto Tito Tomaghello, Defensa y Justicia superó 2-1 a Belgrano en un duelo clave de la Zona A. El Halcón comenzó con todo y abrió el marcador a los 7 minutos con un cabezazo de Rafael Delgado, tras un tiro de esquina de Aaron Molinas.

El Pirata alcanzó la igualdad antes del descanso gracias a un penal ejecutado por Franco Jara, tras una mano detectada por el VAR. Sin embargo, en el complemento, una brillante triangulación entre Gutiérrez, Soto y Miritello terminó con el segundo tanto local, que selló el resultado.

Belgrano pudo empatar en los pies de Jara, pero Bologna le ganó el mano a mano y la pelota rebotó en el palo. El Halcón se quedó con tres puntos vitales, aunque el Pirata mereció más.