Vóley: Club de Pesca sumó su séptima victoria al hilo y sueña con el título

Villa Carlos Paz. El equipo de primera división del Club de Pesca Carlos Paz volvió a festejar en la Copa de Plata “Flavia Castañares” y mantiene intactas sus aspiraciones de consagrarse campeón. En la fecha 12, disputada el jueves en el estadio Zisman-Germanetto, los carlospacenses vencieron por 3-1 a Club Poeta Lugones, logrando su séptima victoria consecutiva.

Con este triunfo, Pesca alcanzó los 27 puntos y se ubica en la segunda posición de la tabla, apenas dos unidades por debajo del líder Juventud Agraria (29). El equipo carlospacense suma 9 triunfos y 3 derrotas, con un sólido rendimiento que lo mantiene como uno de los grandes protagonistas del certamen.



Lo que viene

Al torneo le restan solo dos fechas decisivas para definir al campeón:

- Vs. Social y Deportivo La Calera (visitante)

- Vs. Banco Nación (local)

Los dirigidos por el cuerpo técnico de Pesca sueñan con dar el golpe en el cierre del campeonato. En frente tendrán rivales de distinta realidad: La Calera, que no ha logrado sumar puntos en lo que va del torneo, y Banco Nación, uno de los animadores del campeonato y actualmente tercero en la tabla con 24 unidades.



Posiciones

Juventud Agraria – 29 pts

Pesca Carlos Paz – 27 pts

Banco Nación – 24 pts

Club Poeta Lugones – 22 pts

Pilar Sport A1 – 17 pts

Ingeniero Lucas Vázquez – 16 pts

C.A.U. Cosquín – 9 pts

Calera – 0 pts

Con siete victorias consecutivas y un sprint final favorable, el Club de Pesca Carlos Paz se ilusiona con el título y promete dar pelea hasta el último punto.

