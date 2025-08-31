Vóley: Club de Pesca sumó su séptima victoria al hilo y sueña con el título
Villa Carlos Paz. El equipo de primera división del Club de Pesca Carlos Paz volvió a festejar en la Copa de Plata “Flavia Castañares” y mantiene intactas sus aspiraciones de consagrarse campeón. En la fecha 12, disputada el jueves en el estadio Zisman-Germanetto, los carlospacenses vencieron por 3-1 a Club Poeta Lugones, logrando su séptima victoria consecutiva.
Con este triunfo, Pesca alcanzó los 27 puntos y se ubica en la segunda posición de la tabla, apenas dos unidades por debajo del líder Juventud Agraria (29). El equipo carlospacense suma 9 triunfos y 3 derrotas, con un sólido rendimiento que lo mantiene como uno de los grandes protagonistas del certamen.
Lo que viene
Al torneo le restan solo dos fechas decisivas para definir al campeón:
- Vs. Social y Deportivo La Calera (visitante)
- Vs. Banco Nación (local)
Los dirigidos por el cuerpo técnico de Pesca sueñan con dar el golpe en el cierre del campeonato. En frente tendrán rivales de distinta realidad: La Calera, que no ha logrado sumar puntos en lo que va del torneo, y Banco Nación, uno de los animadores del campeonato y actualmente tercero en la tabla con 24 unidades.
Posiciones
Juventud Agraria – 29 pts
Pesca Carlos Paz – 27 pts
Banco Nación – 24 pts
Club Poeta Lugones – 22 pts
Pilar Sport A1 – 17 pts
Ingeniero Lucas Vázquez – 16 pts
C.A.U. Cosquín – 9 pts
Calera – 0 pts
Con siete victorias consecutivas y un sprint final favorable, el Club de Pesca Carlos Paz se ilusiona con el título y promete dar pelea hasta el último punto.