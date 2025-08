Villa Carlos Paz. La Primera División del Club de Pesca de Villa Carlos Paz recibirá hoy a Juventud Agraria de Colonia Carola, por la fecha 10 de la Copa de Plata de vóley. El encuentro en el estadio Zisman-Germanetto comenzará a las 21,30 hs.

En tanto, el sábado será el turno de las categorías Sub 16 (10,30 hs), Sub 18 (12 hs) y Sub 21 (13.30 hs).

Finalmente, las categorías Sub 12 y Sub 14 saldrán a la cancha el domingo 24 de agosto.