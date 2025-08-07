Básquet: Sarmiento visitará a Colón y Club de Pesca recibirá a Racing

Villa Carlos Paz. Este fin de semana comenzará a disputarse la fecha 2 del Torneo Clausura de Básquet, Copa Guillermo Hunicken, con la participación de equipos de Villa Carlos Paz.

En ese marco, el sábado 9 de agosto el Club Social y Deportivo Sarmiento visitará a Colón en Alta Gracia, mientras que el martes 12 de agosto Club de Pesca recibirá a Racing.

El choque entre Sarmiento y Colón tendrá lugar en el estadio del Club Atlético Colón (Liniers 142) y contará con participación de todas las categorías, desde U9 hasta Primera División.

Cronograma de partidos: 10:00 hs – U9; 11:00 hs – U11; 12:30 hs – U13; 14:00 hs – U15; 15:30 hs – U17; 17:30 hs – U21; 19:30 hs – Primera División. La entrada general costará $3000.



Pesca vs. Racing

Por su parte, la Primera División del Club de Pesca de Villa Carlos Paz, recibirá el martes en su estadio Zisman-Germanetto de Av. San Martín a Racing, desde las 22,15 hs. Previamente, a las 20,30 hs jugará la categoría U17.

El choque comenzará este sábado 8, con los carlospacenses visitando a Racing con el siguiente cronograma: Minibásquet: Mosquitos: 12hs; Pre-Mini: 13hs; Mini: 14hs. U13: 15:30hs; U15: 17:30hs; U21: 19:30hs.

En Desarrollo A: Club de Pesca visitará a Barrio Parque, por la fecha 11 del Torneo “Guillermo Hunicken”. La U16 a las 9hs y la U19 a las 11hs.

Finalmente el domingo, por la fecha 2 de la Liga Cordobesa del Centenario “B” - Provincial de Primera, Club de Pesca visitará a Gorriones de Río Cuarto, desde las 20 hs.

