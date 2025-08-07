Betina Soriano, orgullo de la Policía y de la Selección Argentina

Córdoba. La futbolista Betina Soriano, mediocampista de Belgrano y referente de la Selección Argentina, regresó a Córdoba con la medalla de bronce obtenida en la Copa América disputada en Quito, Ecuador.

La responsabilidad, el respeto y la perseverancia son los pilares que la sostienen en su desempeño laboral y carrera futbolística. Demostrando que el éxito siempre llega con dedicación, siendo un verdadero ejemplo de compromiso, Betina organiza sus días entre el uniforme por la mañana y los entrenamientos por la tarde.

Desde los 12 años juega al fútbol, con pasos en M.E.D.E.A., Talleres, Huracán de Parque Patricios, Sporting de Costa Rica y actualmente Belgrano. En cuanto a la Selección Argentina jugó en la sub-17, sub-20 y con 17 años debutó en la mayor, consiguiendo tremendo logro de equipo.

Sus jefes y compañeros de trabajo la sorprendieron con un emotivo festejo albiceleste. Asimismo, fue reconocida en el Salón Azul, por las máximas autoridades policiales acompañadas del ministro de Seguridad.