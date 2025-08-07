Betina Soriano, orgullo de la Policía y de la Selección Argentina

jueves, 7 de agosto de 2025 · 01:47

Córdoba. La futbolista Betina Soriano, mediocampista de Belgrano y referente de la Selección Argentina, regresó a Córdoba con la medalla de bronce obtenida en la Copa América disputada en Quito, Ecuador.
La responsabilidad, el respeto y la perseverancia son los pilares que la sostienen en su desempeño laboral y carrera futbolística. Demostrando que el éxito siempre llega con dedicación, siendo un verdadero ejemplo de compromiso, Betina organiza sus días entre el uniforme por la mañana y los entrenamientos por la tarde.
Desde los 12 años juega al fútbol, con pasos en M.E.D.E.A., Talleres, Huracán de Parque Patricios, Sporting de Costa Rica y actualmente Belgrano. En cuanto a la Selección Argentina jugó en la sub-17, sub-20 y con 17 años debutó en la mayor, consiguiendo tremendo logro de equipo.
Sus jefes y compañeros de trabajo la sorprendieron con un emotivo festejo albiceleste. Asimismo, fue reconocida en el Salón Azul, por las máximas autoridades policiales acompañadas del ministro de Seguridad.

Betina Soriano Selección femenina de fútbol

