Club de Pesca ganó su quinto partido consecutivo en la Copa de Plata

El equipo femenino de Primera del Club de Pesca Villa Carlos Paz consiguió anoche una nueva victoria por 3 a 2 frente a Juventud Agraria, en el marco de la décima fecha de la Copa de Plata, consolidando una racha ganadora que ya suma cinco partidos consecutivos.

El encuentro, disputado en el estadio Zisman-Germanetto, fue intenso y emotivo desde el inicio. Con entrega, orden táctico y una destacada actuación colectiva, las jugadoras de Pesca lograron revertir momentos complejos del partido y quedarse con un triunfo muy celebrado por el cuerpo técnico y la hinchada presente.

La victoria permite al equipo mantenerse en zona de protagonismo dentro del certamen y soñar con instancias definitorias. La próxima fecha será de visitante, frente a Pilar Sport Club.

“Seguimos creciendo partido a partido. Las chicas están comprometidas y eso se nota en la cancha”, expresaron desde el club tras el encuentro.