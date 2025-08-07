Copa de Plata: Club de Pesca llegó a su quinta victoria consecutiva

Villa Carlos Paz. La Primera División del Club de Pesca de Villa Carlos Paz sigue imparable en la Copa de Plata de vóley, donde ya lleva cinco victorias consecutivas.

Anoche, en el estadio Zisman-Germanetto de Av. San Martín, las chicas carlospacenses vencieron 3-2 a Juventud Agraria de Colonia Caroya, en un partido muy parejo y trabajado, correspondiente a la 10° fecha.

En tanto, el sábado será el turno de las categorías Sub 16 (10,30 hs), Sub 18 (12 hs) y Sub 21 (13.30 hs).

Finalmente, las categorías Sub 12 y Sub 14 saldrán a la cancha el domingo 24 de agosto.

La próxima fecha, Club de Pesca visitará a Pilar Sport Club.