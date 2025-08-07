Instituto fue sancionado por Cosedepro, tras incidentes en sus partidos con Talleres y River

Córdoba. El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) resolvió aplicar severas sanciones al Instituto Atlético Central Córdoba, tras los graves incidentes ocurridos durante los partidos ante Talleres (03/05/25) y River (19/07/25), según se informó en un comunicado oficial emitido este jueves.

La decisión fue adoptada luego de analizar los informes presentados por los jefes policiales encargados de los operativos de seguridad en ambos encuentros. Los reportes detallan diversas infracciones cometidas tanto en los controles perimetrales como en el interior de los estadios, en contravención con el Reglamento Preventivo y Disuasivo para Deportes Federados en la Provincia.



Las sanciones

Las sanciones dispuestas por Cosedepro son las siguientes:

- Compensación institucional de $10.000.000 destinados al Hospital Elpidio Torres, en relación a los disturbios registrados en el clásico cordobés entre Talleres e Instituto.

- Compensación institucional de $30.000.000, que será utilizada para la donación de elementos deportivos y/o de seguridad a clubes amateurs de Capital e Interior, como consecuencia de los incidentes en el encuentro entre Instituto y River.

- Inclusión en el programa de admisión "Tribuna Segura" por el término de cuatro años para 62 personas identificadas como responsables de los disturbios en las tribunas Willington y Ardiles del estadio Mario Alberto Kempes. Estas personas no podrán asistir a ningún evento deportivo en el país durante ese período.

- Prohibición de ingreso con banderas, tirantes, telones e instrumentos musicales en los próximos cinco partidos que Instituto dispute como local por la Liga Profesional.

Finalmente, desde el Cosedepro se instó a las autoridades del club a implementar medidas institucionales y programas de prevención que apunten a erradicar conductas violentas y promover el respeto dentro y fuera de los estadios.

Las sanciones buscan enviar un mensaje claro en pos de garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos y reforzar el compromiso de las instituciones con la convivencia pacífica en el ámbito del fútbol.