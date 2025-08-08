Conocé a los campeones de Villa Carlos Paz

El ambiente fierrero de Villa Carlos Paz espera la llegada del 20 de agosto para el gran encuentro de varias generaciones, pilotos y copilotos que despuntaron el gusto de acelerar algún auto en los intrincados caminos de las sierras de Córdoba.

Atrás quedaron aquellas aventuras, como La Vuelta al Pan de Azúcar, con pruebas de Turismo Carretera y Turismo Mejorado, El Gran Premio de la Montaña, La Semana de la Velocidad, El Desafío de los Valientes y muchas otras competencias creadas en noches de cafés en el Bar Augustus o el Restaurant de Murcia.

Y estos eventos motivaron a varios vecinos para ser protagonistas con vehículos de escasa preparación, algunos por curiosidad y otros con resultados positivos que les sirvieron para darle continuidad hasta llegar a lograr victorias y campeonatos en distinta categorías.

Y son veintiseis campeonatos de vecinos que lograron coronas entre pilotos y navegantes.

CAMPEONES ARGENTINOS

Giordano en el Renault 1093 que le dió el campeonato en Clase B 1971

Eduardo Giordano: Campeón Argentino 1971 en Clase B con Renault 1093, luego participó en Turismo Carretera con Torino logrando dos victorias el 12 de Noviembre de 1972 en Chivilcoy y 21 de Abril de 1974 en Santa Fe

Eduardo Giordano con el Torino de TC, ganó en Chivilcoy y Santa Fe

Rudi Trossero: Campeón Rally Argentino Clase 1 1986, navegado por Rodolfo Guerrero (Campeón Navegante). Fiat 128 preparación de Rodolfo Canti logró tres victorias; Coronel Suárez, Rally Día de La Bandera y Pagos del Tuyú

Rudi Trossero con el Fiat 128 ganador del título argentino en 1986

Gerardo Klus: Campeón Rally Argentino 1995 navegado por Raúl Ruani (Campeón Navegante) VW Gol Clase 2. Campeón Provincial navegado por Virginia Klus (Campeona Navegante) 2015/19/22/23/24 Mitsubishi Evo Gr. RC2N.

VW Gol, de Gerardo Klus y Raúl Ruani sumando puntos para el campeonato de piloto y navegante, logrado en 1995

Gerardo y Virginia Klus fueron campeones provinciales en cinco oportunidades