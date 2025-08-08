Córdoba vive la previa del histórico duelo entre Los Pumas y los All Blacks

Este sábado habrá entrenamiento abierto en el Kempes
Córdoba vive la previa del histórico duelo entre Los Pumas y los All BlacksEste sábado habrá entrenamiento abierto en el Kempes, con entrada libre, antes del partido del 16 de agosto por el Rugby Championship.
Córdoba se prepara para recibir un evento deportivo sin precedentes: el próximo sábado 16 de agosto a las 18:10, Los Pumas enfrentarán por primera vez en la historia a los All Blacks en suelo cordobés, en el marco de la fecha inaugural del Rugby Championship 2025.
Como parte de las actividades previas, este sábado 9 de agosto a las 14:30 el plantel argentino realizará un entrenamiento abierto en el estadio Mario Alberto Kempes, con ingreso libre y gratuito por Platea Gasparini (Portón 4). Será una ocasión especial para que los hinchas puedan ver de cerca a las figuras del seleccionado nacional, incluidos seis cordobeses que integran la nómina.
El partido promete un estadio repleto, con visitantes de todo el país y la cobertura de más de 200 periodistas internacionales. Se estima que más de 60 millones de personas en el mundo seguirán la transmisión, en un Kempes adaptado a los más altos estándares internacionales del rugby.
El regreso del rugby internacional a Córdoba genera expectativas: la última presentación de Los Pumas en la ciudad fue en 2014 frente a Escocia, mientras que los All Blacks ya habían jugado en 1985 y 1976 ante combinados locales.
Todo está listo para que Córdoba reafirme su condición de sede de grandes eventos y viva una jornada que quedará en la historia del deporte argentino.