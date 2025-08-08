Córdoba vive la previa del histórico duelo entre Los Pumas y los All Blacks

Córdoba se prepara para recibir un evento deportivo sin precedentes: el próximo sábado 16 de agosto a las 18:10, Los Pumas enfrentarán por primera vez en la historia a los All Blacks en suelo cordobés, en el marco de la fecha inaugural del Rugby Championship 2025.

Como parte de las actividades previas, este sábado 9 de agosto a las 14:30 el plantel argentino realizará un entrenamiento abierto en el estadio Mario Alberto Kempes, con ingreso libre y gratuito por Platea Gasparini (Portón 4). Será una ocasión especial para que los hinchas puedan ver de cerca a las figuras del seleccionado nacional, incluidos seis cordobeses que integran la nómina.

El partido promete un estadio repleto, con visitantes de todo el país y la cobertura de más de 200 periodistas internacionales. Se estima que más de 60 millones de personas en el mundo seguirán la transmisión, en un Kempes adaptado a los más altos estándares internacionales del rugby.

El regreso del rugby internacional a Córdoba genera expectativas: la última presentación de Los Pumas en la ciudad fue en 2014 frente a Escocia, mientras que los All Blacks ya habían jugado en 1985 y 1976 ante combinados locales.

Todo está listo para que Córdoba reafirme su condición de sede de grandes eventos y viva una jornada que quedará en la historia del deporte argentino.