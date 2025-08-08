River Plate de La Falda fue homenajeado por su título en el Torneo Apertura

El intendente Javier Dieminger entregó una distinción al Club Atlético River Plate – La Falda, flamante campeón del Torneo Apertura 2025 de la Superliga de Punilla. Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes participaron del acto en el que se destacó el esfuerzo y la trayectoria del equipo.

La Municipalidad de La Falda, a través de la Dirección de Deportes, realizó un reconocimiento público al Club Atlético River Plate – La Falda por haberse consagrado campeón del Torneo Apertura 2025 de la Superliga de Punilla, certamen organizado por la Asociación Clubes de Punilla.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Javier Dieminger, junto a la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico Local, Gisela Godino, y la directora de Deportes, Marina Martín.

Recibieron la distinción el presidente con licencia interna y DT de la Primera División, César Gabriel Farías; el capitán Guillermo Agüero; y los zagueros centrales Federico Agüero y Fernando Baigorri.