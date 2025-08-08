San Francisco recupera la quinta fecha del Rally Provincial

viernes, 8 de agosto de 2025 · 01:13

Por Santiago Carreño


Luego de la intensa lluvia del fin de semana del 25 al 27 de julio pasado, que obligó a suspender la quinta fecha del Rally Provincial, nuevamente la ciudad de San Francisco trabaja para tomarse revancha y realizar el evento suspendido.
La competencia no tendrá variantes en sus tramos, recorriendo Esmeralda, Josefina, Colonia Iturraspe y Freyre, además de la ciudad anfitriona.
El mayor cambio será en la categoría, ahora de coeficiente 1, con programación diferente.
El día sábado se disputarán los tramos de Esmeralda, Josefina y Bauer y Sigel en una sola pasada, totalizando 37,72 Km de carrera, mientras que el domingo se disputarán Freyre, Colonia Iturraspe y Plaza San Francisco en dos oportunidades cada sector sumando 91,44 Km cronometrados en el total de la prueba.
Villa Carlos Paz tendrá seis representantes, en RC2N, Gerardo y Virginia Klus con Mitsubishi, y los binomios Héctor Pfening-Juan Del Riego y Oscar Civalero-Martín Civalero con Subaru.
En RC5 Jonás Saita-Anuar Osman con Ford Fiesta, en N1 Magdalena Manochi-Matías Entisne (Ford Fiesta) y en N3 Marcos Giordano-Facundo Pedernera (Fiat Palio).

 

Galería de fotos

El piloto local Luis María Vega consiguió seis victorias en San Francisco, será duro rival en RC6.
Otro local, Alberto Marchesini, navegado por Ivan Brochero, se mostrará ante su público en la clase N2.
