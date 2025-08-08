San Francisco recupera la quinta fecha del Rally Provincial

Por Santiago Carreño



Luego de la intensa lluvia del fin de semana del 25 al 27 de julio pasado, que obligó a suspender la quinta fecha del Rally Provincial, nuevamente la ciudad de San Francisco trabaja para tomarse revancha y realizar el evento suspendido.

La competencia no tendrá variantes en sus tramos, recorriendo Esmeralda, Josefina, Colonia Iturraspe y Freyre, además de la ciudad anfitriona.

El mayor cambio será en la categoría, ahora de coeficiente 1, con programación diferente.

El día sábado se disputarán los tramos de Esmeralda, Josefina y Bauer y Sigel en una sola pasada, totalizando 37,72 Km de carrera, mientras que el domingo se disputarán Freyre, Colonia Iturraspe y Plaza San Francisco en dos oportunidades cada sector sumando 91,44 Km cronometrados en el total de la prueba.

Villa Carlos Paz tendrá seis representantes, en RC2N, Gerardo y Virginia Klus con Mitsubishi, y los binomios Héctor Pfening-Juan Del Riego y Oscar Civalero-Martín Civalero con Subaru.

En RC5 Jonás Saita-Anuar Osman con Ford Fiesta, en N1 Magdalena Manochi-Matías Entisne (Ford Fiesta) y en N3 Marcos Giordano-Facundo Pedernera (Fiat Palio).