Talleres visita a Lanús buscando volver al triunfo

Buenos Aires. Lanús y Talleres se miden este viernes por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El Granate no comenzó de la mejor manera el certamen, pero viene de ganar la fecha pasada y de acceder a la siguiente fase de Copa Argentina. Por otro lado, la T consiguió cuatro puntos, aunque sigue en la zona del descenso. El partido será en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, desde las 21.15, y será televisado por TNT Sports.

El Granate empezó esta segunda parte del año con dos derrotas: cayó por la mínima ante Riestra y Rosario Central. Pero se repuso al vencer 2-0 a Sarmiento la fecha pasada y al eliminar a Huracán de la Copa Argentina. Las malas noticias son las lesiones de Marcelino Moreno, Peña Biafore y Dejesús, quienes no podrán estar ante Talleres. Algo que preocupa al club ya que se acercan los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Mientras tanto, la T está adaptándose al manejo de su nuevo entrenador, Carlos Tévez, que recién lleva tres fechas a cargo. En estos encuentros, los cordobeses cayeron ante San Lorenzo, igualaron con Godoy Cruz y vencieron a Independiente. A pesar de esas cuatro unidades, Talleres se encuentra en un triple empate con Sarmiento y Aldosivi para definir qué equipo desciende mediante la tabla anual.