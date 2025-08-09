Belgrano recibe a Banfield en el Gigante de Alberdi

Córdoba. Belgrano recibirá a Banfield el sábado a partir de las 20.45 en el Estadio Julio César Villagra por la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura. El Pirata atraviesa un gran momento de la mano del Ruso Zielsinki y viene de avanzar a cuartos de la Copa Argentina, mientras que el Taladro necesita sumar de a tres para seguir escapando del fondo de la tabla de promedios y de la anual. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Belgrano quiere seguir estirando su gran presente. La semana pasada derrotó 2-0 a Independiente por los octavos de final de la Copa Argentina en un partido en el que fue ampliamente superior y avanzó a cuartos, donde se medirá ante el ganador de Atlético Tucumán - Newell´s. Por el campeonato, debutó con un triunfo ante Huracán, cayó ante Racing y empató ante Independiente Rivadavia.

Con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, Banfield arranca ante Belgrano una seguidilla de partidos importantes (luego jugará ante Estudiantes, Boca, Independiente, entre otros). Suma 4 unidades en este inicio del campeonato, pero la última fecha cayó 3-1 como local ante Barracas Central.