Comienza el Rally de San Francisco con 95 inscriptos, seis de Villa Carlos Paz

Por Santiago Carreño

El Rally Provincial ya está instalado en la ciudad de San Francisco, para disputar la quinta fecha del torneo.

Recordamos que dos semanas atrás esta competencia debió cancelarse por las malas condiciones climáticas. En esta oportunidad, se anticipa un fin de semana con mañanas frías y dos días soleados de alrededor de 20°.

El tramo inaugural de la prueba tendrá lugar en la localidad de Esmeralda con un recorrido de 13,16 Km, para luego dirigirse al segundo sector cronometrado, en Josefina de 9,73 Km y el tercer parcial y último del día en Bauer-Sigel de 14,83 Km, totalizando 37,72 Km de competencia para la jornada sabatina.

El día domingo se completará el programa con otros tres tramos en Freyre de 7,05 Km, Colonia Iturraspe de 12,40 Km y Plaza San Francisco de 7,41 Km, los que repetirán en una segunda oportunidad.

El recorrido total de los 9 tramos computados será de 91,44 Km y el total general será de 362,35 Km.

95 son los binomios inscriptos, con ocho en R5, la categoría mayor, que mostrarán su potencial en los rápidos caminos que rodean la prueba.

Villa Carlos Paz tendrá seis representantes, en RC2N, Gerardo y Virginia Klus con Mitsubishi, y los binomios Héctor Pfening-Juan Del Riego y Oscar Civalero-Martín Civalero con Subaru.

En RC5 Jonás Saita-Anuar Osman con Ford Fiesta, en N1 Magdalena Manochi-Matías Entisne (Ford Fiesta) y en N3 Marcos Giordano-Facundo Pedernera (Fiat Palio).





