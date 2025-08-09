De Carlos Paz a Salta: Adriana Maurice clasificada a los Juegos Nacionales

Alberto Lemus logró el 4.º puesto en la categoría masculina, Adriana Maurice se clasificó a los Juegos Nacionales con el 2.º lugar en femenina y Cristina Rizzato finalizó 9.ª en su categoría..

La delegación de Carlos Paz participó esta semana en el Provincial de los Córdoba Juega, instancia clasificatoria para los Juegos Nacionales de Personas Mayores. El evento se desarrolló con la presencia de representantes de toda la provincia, y definió a quienes competirán en la cita nacional que se realizará en Salta del 1 al 5 de septiembre.

Integrantes del programa municipal Familia Activa compitieron en la disciplina orientación, una actividad que combina el esfuerzo aeróbico con la destreza cognitiva, guiando recorridos con mapa y brújula para poner a prueba la resistencia física y la capacidad de ubicación en terreno.

En los resultados, Cristina Rizzato se ubicó en el 9.º puesto femenino, mientras que Alberto Lemus alcanzó el 4.º lugar en la categoría masculina. Adriana Maurice obtuvo el 2.º puesto y se aseguró su clasificación directa a los Juegos Nacionales, donde representará a Córdoba en esta disciplina.

En total, serán 45 personas mayores de toda la provincia las que viajarán a Salta para competir. Desde el equipo de Familia Activa destacaron el compromiso y entusiasmo de los participantes, reafirmando que el deporte no tiene edad.