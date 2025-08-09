Histórico: el argentino Mirco Cuello se consagró campeón mundial en Libia

Libia. En el peculiar Martyrs of Benina Stadium de Libia, en África, Mirco Cuello se quedó con título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de peso pluma. El boxeador santafesino apabulló al mexicano Sergio Ríos y le ganó en dos rounds vía KO. De esta manera, el pugilista de 24 años, que se mantiene invicto con un récord de 16-0, sigue enalteciendo su carrera en el deporte y marcó un hito en el boxeo albiceleste.

La hazaña sucedió bajo la atenta mirada del histórico Mike Tyson, que dijo presente en el norte de África para mirar la pelea de cerca. El combate principal tuvo al argentino Mirco Cuello como protagonista. El pugilista albiceleste salió al frente desde el primer round y dominó el centro del cuadrilátero. De hecho, en este logró conectar varias manos pesadas y el mexicano cayó a la lona después de un jab directo.

Cuello siguió impregnando el ritmo en la pelea y dominó el segundo round con el mismo ímpetu. Al igual que en el primero, Mirco tiró a la lona nuevamente a Sergio Ríos con una potente zurda. Inmediatamente el árbitro reanudó la acción, el argentino impregnó su presión y metió el golpe definitivo para consagrarse campeón del título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) del peso pluma.

De esta manera, Mirco Cuello se convirtió en el 43° argentino en conseguir un título mundial, además de ser el cuarto en la división de peso pluma. Anteriormente, lo habían conseguido Pablo Chacón (Organización Mundial de Boxeo), Jonathan Barros (AMB) y Jesús Cuellar (AMB).

Además, el pugilista argentino se transformó en el cuarto campeón mundial más joven de la actualidad. Entre los 73 peleadores reconocidos por los cuatro principales organismos, solo lo superan el puertorriqueño Xander Zayas (22 años y 337 días), el japonés Kyosuke Takami (23 años y 126 días) y el estadounidense Brian Norman (24 años y 258 días).

A sus 24 años, Cuello ha construido una carrera profesional impecable, con 15 victorias, de las cuales 12 fueron por KO, y ninguna derrota. Su recorrido comenzó en noviembre de 2020 en Estados Unidos, donde debutó ante Akihiro Nakamura y se impuso por nocaut en el primer asalto. Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico: seis nocauts consecutivos marcaron el inicio de una trayectoria que lo llevó a pelear en escenarios de Colombia, México, Panamá, Uruguay, Argentina y, especialmente, Estados Unidos, donde disputó sus últimos tres combates.

Por otra parte, en una de las peleas preliminares, el argentino Josué Agüero también se llevó la gloria al derrotar en fallo unánime al mexicano Diego Ortiz Alemán y se quedó con el título Gold Superpluma de la AMB. De esta manera, el pugilista catamarqueño, conocido como La Máquina, alargó su récord de invicto a 14 peleas y se posiciona como otra de las grandes promesas del boxeo albiceleste.

Además, hubo otro pugilista argentino que peleó en la noche, aunque su combate no tuvo el mismo desenlace. El duelo entre el peleador albiceleste Christian Fabián Luis y Mike Pérez, que prometía definir el título intercontinental AMB del peso crucero, quedó sin ganador oficial: hubo un golpe lanzado fuera de tiempo que derivó en que los jueces decidieran declarar la pelea como nula.

