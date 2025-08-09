Talleres perdió con Lanús y sigue comprometido con el descenso

Buenos Aires. Lanús se hizo fuerte ayer en La Fortaleza, confirmó su buen andar y le ganó 1-0 a Talleres por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Rodrigo Castillo fue el autor del único tanto del partido sobre el final del primer tiempo. La derrota dejó a La T penúltimo en la tabla anual con apenas 17 puntos y muy comprometido con el descenso de categoría.

El encuentro mostró a un Talleres que dominó la posesión y buscó con insistencia el arco rival, pero careció de claridad para definir. Lanús, por su parte, apostó a la solidez defensiva y aprovechó una de sus escasas llegadas para marcar la diferencia.

En la segunda mitad, Talleres redobló su esfuerzo y puso contra las cuerdas a Lanús, pero la figura de Nahuel Losada en el arco granate y la falta de puntería del "Matador" frustraron cualquier intento de empate.

El próximo partido de los dirigidos por Mauricio Pellegrino será en el Madre de Ciudades el jueves 14 para enfrentar a Central Córdoba por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los de Carlos Tevez por su parte, recibirán en el Kempes a San Martín (SJ) el lunes 18 a las 21.