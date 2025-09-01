Básquet: quinta victoria de Pesca en el Provincial

Villa Carlos Paz. El equipo de primera del Club de Pesca continúa con paso firme en la Liga Cordobesa del Centenario, al lograr su quinta victoria consecutiva en el certamen provincial.

Por la fecha 5, disputada en el estadio Zisman-Germanetto, los carlospacenses vencieron con autoridad a Alberdi de Río Cuarto por 72 a 48, consolidándose como líderes absolutos del campeonato.

Con este triunfo, Pesca mantiene su invicto y suma 5 partidos ganados en igual cantidad de presentaciones, lo que lo ubica en lo más alto de la tabla de posiciones de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba.



Lo que viene

En la próxima jornada, correspondiente a la sexta fecha, Pesca será visitante frente a CAJU de Almafuerte, que buscará su primera victoria en el torneo.

