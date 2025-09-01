Canapino y Ochoa brillaron en el regreso del automovilismo a Río Cuarto

Este fin de semana, el sur provincial vivió una jornada histórica con el regreso del automovilismo al Parque Ciudad de Río Cuarto. La séptima fecha del campeonato de TC Pick Up y Turismo Pista marcó el retorno del circuito a la escena nacional tras tres años de ausencia.

El evento fue posible gracias a una serie de obras de infraestructura ejecutadas por la Provincia, que incluyeron mejoras en seguridad para pilotos y público, nuevas instalaciones y espacios técnicos. Estas intervenciones permitieron recuperar la homologación del autódromo y consolidarlo como plaza clave del calendario.

La repercusión fue inmediata: ocupación hotelera al 100 %, intensa actividad comercial y gran movimiento en bares y restaurantes. “Que estas categorías vuelvan a Río Cuarto es una gran noticia. Córdoba es muy fierrera y sabemos lo que generan en lo deportivo y en lo económico”, destacó Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes.

En la misma línea, el intendente Guillermo de Rivas celebró la proyección regional: “Disfrutamos de competencias que nos ponen en lo más alto del deporte motor gracias a una fuerte inversión en infraestructura. Como riocuartenses, es un gran desafío recibir a miles de visitantes”.

En pista, más de un centenar de vehículos compitieron ante miles de fanáticos. Entre los referentes nacionales estuvieron Mariano Werner, Agustín Canapino y Juan Pablo Gianini, junto a representantes cordobeses como Lucas Sarmiento en Turismo Pista Clase 1 y otros veinte pilotos provinciales.

Los resultados finales dejaron como ganador del TC Pick Up a Agustín Canapino, seguido por Mauricio Lambiris y Hernán Palazzo. En Turismo Pista, Benjamín Ochoa se impuso, acompañado en el podio por Marco Dianda y Sebastián Gallo.

Con esta fecha, el Parque Ciudad de Río Cuarto reafirmó su lugar en la élite del automovilismo argentino y se proyecta nuevamente como sede de grandes competencias nacionales.