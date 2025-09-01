Córdoba hizo historia en casa: campeón de hockey Sub-16 en damas y caballeros

Del 28 al 31 de agosto, Córdoba se convirtió en capital del hockey argentino al recibir el Campeonato Argentino de Selecciones Sub-16, que reunió a equipos de todo el país y hasta invitados internacionales. El torneo, cargado de emoción y nivel competitivo, dejó un resultado histórico: Córdoba se consagró campeón tanto en damas como en caballeros.

El certamen tuvo lugar en dos escenarios: la renovada cancha “Soledad García”, ubicada en el Polo Deportivo Kempes, y las instalaciones del Jockey Club Córdoba. La superficie del Kempes, con carpeta sintética de última generación y sistema de riego mundialmente homologado, marcó un salto de calidad para la disciplina en la provincia.

“Es un orgullo recibir este torneo con infraestructura de primer nivel. Ahora los jugadores disfrutan de una superficie que cumple con los más altos estándares internacionales”, destacó Marta Somoza, presidenta de la Federación Amateur Cordobesa de Hockey, al remarcar el trabajo conjunto con la Agencia Córdoba Deportes y su presidente, Agustín Calleri.

En la rama femenina, Córdoba defendió su título del 2024 con un desempeño impecable. Tras vencer a Mendoza y Santa Fe y empatar con Salta en la fase de grupos, eliminó a Buenos Aires en semifinales y en una final vibrante superó a San Juan por 5 a 4, coronándose nuevamente campeona.

En caballeros, el seleccionado cordobés mostró carácter y juego colectivo frente a potencias como Mendoza, Buenos Aires y Tandil. Con una victoria, un empate y una derrota en la fase inicial, se consolidó en las instancias decisivas y alcanzó el título, completando un fin de semana soñado para el hockey provincial.

Con delegaciones de Buenos Aires, Mendoza, Litoral, Tucumán, Entre Ríos, Salta, San Juan, Tandil e invitados de Chile, la competencia reforzó el carácter federal e internacional del hockey juvenil y posicionó a Córdoba como una de las grandes sedes del deporte en Argentina.