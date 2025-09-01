Cosquín: reconocieron a Bruno Castro Suárez por su trayectoria periodística

Cosquín. En el marco de la competencia de mountain bike "Quinta fecha del XCO-Regional Córdoba", que se llevó a cabo este fin de semana en Cosquín, la organización del evento le entregó una placa de reconocimiento al periodista del norte del Valle de Punilla, Bruno Castro Suárez, quien además es colaborador de El Diario.

El reconocimiento se llevó a cabo luego que los competidores recibieron su merecida premiación: “Toda la familia involucrada con el ciclismo es mi familia. Es muy gratificante levantarse a la madrugada y prepararse para relatar este tipo de eventos. Cuando las tareas se hacen desde el corazón, la satisfacción es plena y creanme que este tipo de distinciones me impulsan a seguir por este camino que he elegido con tanto convicción”, destacó Castro Suárez visiblemente emocionado.

El periodista destacó que a lo largo de su trayectoria ha recibido nueve distinciones entre ellas en la ciudad de La Rioja, Catamarca y Uruguay.



