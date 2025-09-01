Más de 1200 corredores participaron de la carrera solidaria “Hoy por Ti” en La Falda

La ciudad de La Falda fue escenario de una nueva edición de la carrera “Hoy por Ti”, que reunió a más de 1200 corredores en una jornada que combinó deporte y solidaridad.

La competencia contó con cuatro distancias: 12 km, 6 km, 3 km y 1 km, esta última pensada para familias y niños. El clima acompañó una jornada marcada por la participación masiva y el entusiasmo de los corredores.

La iniciativa tuvo un fin solidario: todo lo recaudado será destinado a organizaciones sociales locales, reforzando el espíritu comunitario de la propuesta.

Desde la Municipalidad acompañaron el evento la viceintendenta Luciana Pacha, la directora de Deportes y Recreación Marina Martin y otras autoridades, quienes destacaron la importancia de sostener este tipo de encuentros que movilizan a la comunidad.

El cierre incluyó reconocimientos a los participantes y agradecimientos a la organización Hoy por Ti, que volvió a elegir a La Falda como sede de esta competencia con fuerte impacto social.