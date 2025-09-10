Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje

Bolivia. La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas dejó una definición vibrante por el séptimo puesto, el que otorga la chance de disputar el Repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. En una jornada cargada de emoción, Bolivia consiguió un triunfo histórico al derrotar 1-0 a Brasil en El Alto, resultado que le permitió asegurarse el lugar en el repechaje y dejar a Venezuela sin chances de clasificación.

La “Verde”, dirigida por Antonio Carlos Zago, se impuso en el estadio Municipal de El Alto, ubicado a 4.150 metros sobre el nivel del mar, gracias a un gol que será recordado como uno de los más importantes de su historia futbolística. Con este resultado, Bolivia alcanzó los 20 puntos en la tabla y se quedó con la séptima plaza.

En paralelo, Venezuela cayó 6-3 frente a Colombia en Maturín, una derrota durísima que terminó con las aspiraciones de la “Vinotinto”, que llegaba con ilusión y un invicto de local que fortalecía su sueño de estar en el Mundial. El equipo conducido por Fernando “Bocha” Batista cerró las Eliminatorias con 18 unidades, dos menos que los bolivianos.

Detrás de ambos, Perú (13 puntos) y Chile (11) finalizaron sin opciones reales de pelear por un lugar en la cita mundialista.



Clasificación directa y repechaje

Argentina (38 puntos), Ecuador (29), Uruguay (28), Colombia (28), Brasil (28) y Paraguay (26) ya habían asegurado su boleto directo al Mundial 2026. Bolivia, en tanto, representará a la Conmebol en el repechaje intercontinental que se jugará del 26 al 31 de marzo de 2026.

En este mini torneo participarán seis equipos: uno de Conmebol, uno de Oceanía, uno de África, uno de Asia y dos de Concacaf. Los dos mejores ubicados en el Ranking FIFA avanzarán directamente a las finales, mientras que los otros cuatro jugarán semifinales para definir los últimos dos cupos mundialistas.

Hasta ahora, Nueva Caledonia ya aseguró su participación como representante de Oceanía.