Comenzará mañana en Carlos Paz un torneo internacional de ajedrez
Villa Carlos Paz. La ciudad de Villa Carlos Paz será sede desde mañana hasta el 14 de septiembre de un torneo internacional de ajedrez, que repartirá $1,5 millones en premios y donde ya confirmaron su participación destacadas figuras del juego ciencia.
La competencia, denominada “Master Ciudad de Villa Carlos Paz” se disputará por sistema suizo a 7 rondas a un ritmo de 90 minutos más 30 segundos desde la primera movida y tendrá lugar en el Central Suites Hotel (Libertad 21). No habrá requerimiento mínimo de ELO, lo que permitirá la participación de ajedrecistas de distintos niveles.
El árbitro principal será el AI OI Juan Durán, acompañado por el AI Igor Dubrovich como adjunto. La organización está a cargo del AI OI Nahuel Santianes, con dirección del MI Guillermo Soppe.
Ya confirmaron su presencia, los grandes maestros Leonardo Tristán, Andrés Rodríguez Vila y Diego Valerga, y los maestros internacionales Ismael Acosta, Franco Villegas, Maximiliano Pérez y Juan Ibarra.
Cronograma de las partidas
Jueves 11/9 – 13:30 hs: Inauguración
Jueves 11/9 – 14:00 hs: 1ª ronda
Jueves 11/9 – 19:00 hs: 2ª ronda
Viernes 12/9 – 09:30 hs: 3ª ronda
Viernes 12/9 – 15:30 hs: 4ª ronda
Viernes 12/9 – 20:30 hs: Blitz 3+2
Sábado 13/9 – 10:00 hs: 5ª ronda
Sábado 13/9 – 16:00 hs: 6ª ronda
Domingo 14/9 – 09:00 hs: 7ª ronda
Domingo 14/9: Entrega de premios al finalizar la última ronda