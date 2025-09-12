Belgrano y San Martín (SJ) no se sacaron ventajas

Córdoba. Belgrano y San Martín (SJ) igualaron ayer 0-0 en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el primer encuentro correspondiente a la jornada de duelos interzonales. El encuentro en el Gigante del Alberdi contó con grandes chances para ambos protagonistas y en especial para el dueño de casa, con el Pirata quedándose con el sabor amargo de no poder vencer la resistencia de Borgogno.

El punto tampoco representa una buena noticia para el Santo Sanjunino, que sigue en el último puesto de la tabla de promedios y en zona descenso a falta de solo ocho jornadas para el final de la campaña.

