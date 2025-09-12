Rally Provincial: la séptima fecha llega a Villa María

Por Santiago Carreño



Luego de un impase de más de un mes, por la reprogramación a causa de las lluvias que aplazaron el Rally de San Francisco, el torneo provincial de la especialidad vuelve a convocar a la categoría para la disputa de la séptima fecha con epicentro en la ciudad de Villa María.

Será la 13ª edición de esta prueba desde aquel 1993 cuando se disputó por primera vez como Gran Premio Coronación, con victoria de Juan Pablo Raies-Rodolfo Ortíz con Renault 18.

En esta oportunidad la competencia tendrá el carácter de coeficiente 1 y serán siete tramos cronometrados a disputarse entre sábado y domingo.





El próximo sábado comenzará con el primer sector, uniendo Calle Buenos Aires con Escuelita a través de 13,79 Km, mientras que el día domingo la transitará otros tres tramos, Circunvalación-Ruta 4 (13,19 Km); Sanabria-Ruta 158 (23,08 Km) y Villa del Sur-Villa Nueva (4,65 Km) los que repetirán en una segunda oportunidad para completar 95,53 Km de carrera y 232,92 Km totales.

Villa Carlos Paz tendrá nuevamente sus representantes, en esta oportunidad lo harán, en clase RC2N Gerardo Klus junto a su hija Virginia sobre el Mitsubishi Lancer y Oscar y Martín Civalero con Subaru Impreza.

En la clase RC5 Jonás Saita con Anuar Osman, en N1 Magdalena Manochi con Matías Entisne y en N3 Marcos Del Vecchio-Hernán Sacilotto y Daniel Velázquez-Carlos Nóbile todos con Ford Fiesta.