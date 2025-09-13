Argentina venció a Países Bajos y se clasificó al Final 8 de la Davis

Países Bajos. Horacio Zeballos y Andrés Molteni ganaron el tercer punto de la serie ante Países Bajos y la Selección Argentina de Tenis se aseguró un lugar en el Final 8 de la Copa Davis. Cebolla y Molto ratificaron su favoritismo ante Botic van de Zanschulp y Sanders Arends, y se impusieron en sets corridos, por 6-3 y 7-5, en una hora y 45 minutos de juego.

A pesar del lleno total en el MartiniPlaza de Groningen, la pareja albiceleste impuso condiciones y mantuvo la tendencia del viernes, cuando Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo se impusieron en sus cruces de singles para encarrilar el triunfo del combinado conducido por Javier Frana.

Antes del match por parejas, el capitán naranja, Paul Haarhuis, buscó dar la sorpresa y cambió a uno de los jugadores que en la previa debía saltar a la cancha. La organización informó en los minutos pre inicio del encuentro que el especialista Sam Verbeek sería reemplazado por el singlista Botic van de Zandschulp. La novedad no alteró los planes de Los Halcones que sin la necesidad de disputar el cuarto y quinto puntos de la serie ya aseguraron su boleto a la fase final de la competencia por la Ensaladera de Plata, que se disputará entre el 18 y 23 de noviembre en la ciudad italiana de Bolonia.

El primer set se definió en los pequeños detalles. Ambas duplas comenzaron sólidas desde la línea de saque y la tensión se adueñó del recinto con capacidad para 4.000 personas. En el sexto game, la pareja integrada por Zeballos y Molteni encontró el quiebre que terminó siendo la ventaja decisiva. Después de eso, no hubo roturas y el combinado nacional quedó, gracias al 6-3, a un paso de obtener el boleto a Italia.

En la segunda manga, la tendencia se mantuvo: el partido se definiría en la chiquita, los detalles. En el sexto game, los neerlandeses metieron presión y se quedaron con el servicio rival. En el noveno juego que duró más de 12 minutos, con Van de Zandschulp al saque, Cebolla y Molto levantaron cinco chances de set para los locales, quebraron y quedaron 4-5 y el saque. Con un nuevo break y confirmación, sellaron el 7-5 definitivo.

En el segundo turno de este sábado, Francisco Comesaña hará su debut con la camiseta argentina. Si bien la serie ya se definió con el triunfo en el match por parejas, por protocolo debe disputarse el cuarto punto. El Tiburón es el 91º tenista en representar al país en el certamen y busca ganar confianza y posicionarse para la convocatoria de noviembre, cuando se defina al ganador de la Ensaladera de Plata.



Cómo sigue la competencia

Bolonia recibirá a ocho selecciones entre el 18 y el 23 de noviembre. La anfitriona y campeona vigente, Italia, tiene asegurada su participación. Los siete equipos restantes obtienen su plaza a través de los Qualifiers que se disputan este fin de semana. En esta instancia, 14 naciones compiten en series de eliminación directa, y los siete ganadores avanzan al Final 8.

La última etapa de la competencia que comenzó en febrero pasado se desarrollará bajo el clásico cuadro de eliminación directa, comenzando con los cuartos de final. Los equipos se enfrentarán en duelos mano a mano, y el ganador de cada serie avanzará a la siguiente ronda, mientras que el perdedor quedará eliminado aunque con su lugar asegurado a los Qualifiers de 2026. El torneo culminará con la gran final, donde se coronará al equipo campeón de la Copa Davis.

El cuadro de enfrentamientos de los cuartos de final se determinará mediante un sorteo que se realizará una vez que se conozcan todos los equipos clasificados. En caso de quedar entre las mejores cuatro selecciones rankeadas por la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), Argentina sería cabeza de serie en el sorteo.

En el Final 8, cada enfrentamiento, se disputará al mejor de tres partidos, dos singles y un dobles. Los duelos individuales medirán al mejor tenista clasificado con el segundo de cada equipo. El último match de cada serie será el dobles.