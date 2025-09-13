Con un final para el infarto, Los Pumas le ganaron a Australia

Australia. La selección argentina de rugby logró un infartante triunfo por 28 a 26 ante Australia para tomarse revancha de lo acontecido el pasado fin de semana en el marco de la cuarta fecha del Rugby Championship, disputada en el Allianz Stadium de Sídney. El equipo conducido por Felipe Contepomi nuevamente tuvo un primer tiempo brillante, pero en el complemento sufrió por demás al no aprovechar su momento y sufrir una amarilla de Santiago Carreras, el máximo artillero de la competencia. Julián Montoya anotó el único try para los albicelestes.

Con este ajustado triunfo, más la victoria 43-10 de Sudáfrica ante Nueva Zelanda, Los Pumas figuran en el cuarto de la tabla de posiciones del Rugby Championship con 9 unidades, dos menos que los Wallabies y a uno de los Springboks y los All Blacks.

La agenda marca que los dirigidos por Felipe Contepomi visitarán el sábado 27 de septiembre a Sudáfrica en el Kings Park Stadium de la ciudad de Durban y tendrán la revancha una semana más tarde, el sábado 4 de octubre, en el Twickenham Stadium de Londres, Inglaterra.

