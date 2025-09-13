Copa Davis: Argentina quedó a un punto de clasificar al Final 8

Groningen. Francisco Cerúndolo venció ayer a Botic van de Zandschulp y dejó 2-0 a la Selección Argentina de Tenis ante Países Bajos, por los Qualifiers de la Copa Davis. El porteño se impuso por 7-6 (4) y 6-1, tras el triunfo de Tomás Etcheverry ante Jesper de Jong (6-4 y 6-4) en el primer turno de la serie que se disputa en el Estadio MartiniPlaza de Groningen, sede elegida por los naranjas para hacer de locales. De esta manera, Los Halcones conducidos por Javier Frana pueden lograr hoy el pase al Final 8 que se disputará en Bolonia, Italia, en noviembre.

El duelo de dobles este sábado comenzará a las 9:00 de la mañana y en caso de ser necesario se disputarán los dos partidos de singles en los siguientes turnos. De suceder, los duelos individuales intercambiarán sus protagonistas, aunque los dos capitanes podrán hacer intercambiar roles.

La serie entre Países Bajos y Argentina definirá una de las ocho plazas del Final 8 de Bolonia, a disputarse en el próximo noviembre. Italia, vigente campeón y organizador del tramo de cierre del certamen, espera en ese selecto grupo, mientras que los restantes siete participantes se definen en llaves mano a mano durante este fin de semana. Esta modalidad de competencia, incorporada por la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), recuerda a la vieja Copa Davis, donde todas las instancias se definían en series 1 vs. 1.

La llave entre naranjas y albicelestes se definirá al mejor de cinco puntos. Tras los dos triunfos argentinos en singles de este viernes, el sábado comenzará con el dobles que protagonizarán, si los capitanes no sorprenden, con Horacio Zeballos (5° ranking dobles) y Andrés Molteni (19°) ante la dupla Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°). Tras eso, los singlistas volverán a la cancha para cerrar la serie.