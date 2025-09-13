Intenso fin de semana para el básquet del Club de Pesca

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz se prepara para un intenso fin de semana deportivo con múltiples compromisos en distintas categorías, tanto en condición de visitante como de local, en el marco del Torneo “Guillermo Hunicken” y la Liga Cordobesa del Centenario.

Anoche, las categorías U17 y Primera visitaban a General Paz Juniors en el Estadio Juniors por la Fecha 5 de la Fase 2 del Torneo Guillermo Hunicken.

Para hoy la actividad se trasladará al Estadio Zisman-Germanetto, donde el club será local nuevamente ante General Paz Juniors por la misma fecha del torneo. La jornada comenzará con el minibásquet: Mosquitos y Pre-Mini a las 12:30, Mini a las 14. Luego será el turno de las categorías formativas: U13 (15:30), U15 (17:30) y U21 (19:30).

Además, por el Torneo Guillermo Hunicken Desarrollo A, Pesca recibirá a Bochas en dos partidos clave: U16 (9:00) y U19 (11:00).

Finalmente el domingo tendrá como protagonista a la Primera del Club de Pesca, que será local en el Estadio Zisman-Germanetto frente a Gorriones de Río Cuarto, por la Fecha 7 de la Liga Cordobesa del Centenario “B” – Provincial de Primera. El encuentro está programado para las 19:00.



Parate del vóley

Por otra parte, en cuanto al vóley habrá un parate hasta el fin de semana del 27 y 28 de septiembre, cuando arrancarán los playoffs integrales.

