Villa María reinicia el Campeonato Cordobés de Rally

José Fisogni encabeza el campeonato de clase A1, en una de las divisiones más disputadas..

Por Santiago Carreño



Suman 82 los binomios inscriptos para la séptima fecha del Campeonato Provincial de Rally, que tendrá como epicentro la ciudad de Villa María.

La competencia contará con siete tramos cronometrados, comenzando el día sábado con el primer especial de 13,79 Km, uniendo calle Buenos Aires con Escuelita a partir de la hora 15:04. Se espera una jornada de alta temperatura, para la última fecha en temporada invernal.

El día domingo serán tres tramos en las cercanías a Villa María, los que repetirán por la tarde.

El piloto de Canals, Germán Hubmann, se consolida en la punta de R5, cada vez más amigo del Skoda Fabia.

Campeonato pilotos

(cumplidas seis fechas)

Clase R5: Germán Hubmann 164; Luis Arceluz 113; Santiago Baldo 106

Clase Maxi Rally: Miguel Patat 192; Ignacio Fotheringham 131; Rafael Hervas 76

Clase RC2S: Alexis Rodríguez 141; Germán Giraudo 101; Ramiro Giraudo 99

Clase RC2N: Rubén del Campo 211; Oscar Civalero 94; Agustín Olmedo 91

Clase RC5: Mauro Cravero 182; Jonás Saita 143; Pablo Curletto 98

Clase RC6: Pablo Destéfanis 163; Sergio Pertegarini 137; Luis Vega 102

Clase A1: José Fisogni 61; Carlos D´Angelo 48; Ricardo Cabral 31

Clase N1: Agustín Barrandeguy 163; Mario Bruno 148; Damián Idañez 75

Clase N2: Sebastián Salazar 149; Maro Matelica 142; Leonardo Rodríguez 98

Clase N3: Ignacio Anselmi 120; Julián Rebola 119; Rodrigo Márquez 108