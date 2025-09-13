Vuelve el tenis de alto nivel a Villa María con el Challenger Santander

Villa María volverá a estar en el centro de la escena deportiva con una nueva edición del AAT Challenger Santander, que se disputará entre el 14 y el 21 de septiembre en el Sport Social Club.

El certamen, de categoría 75, forma parte de la gira sudamericana del circuito y ya tiene confirmada la participación de 12 argentinos, entre ellos Nicolás Kicker, Genaro Olivieri, Lautaro Midón y Federico Gómez, además de talentos locales como Luciano Ambrogi, Juan Manuel La Serna y Fernando Cavallo.

El cuadro principal comenzará a jugarse el lunes 15, mientras que la clasificación se desarrollará entre domingo y lunes para definir los seis lugares restantes. En caso de que no se ocupen los cupos por Special Exempts, entrarán jugadores alternos, con nombres como Facundo Bagnis y Mariano Kestelboim entre los primeros de la lista.

El torneo tendrá entrada libre y gratuita del 14 al 17 de septiembre, y a partir del jueves 18 se podrán adquirir tickets en autoentrada.com o en la boletería del club. Las semifinales y la final de singles serán transmitidas por TyC Sports, mientras que TyC Sports Play ofrecerá un partido diario desde la cancha central.

Tras su paso por Villa María, la gira Challenger continuará en distintas ciudades de Sudamérica como Antofagasta, Cali, Curitiba, Guayaquil, Lima y Montevideo, cerrando la temporada con un Challenger 100 en Temuco.