Carlos Paz vio brillar a Adolfo Paris, nuevo Maestro FIDE del ajedrez argentino

El ajedrecista puntano Adolfo Paris se convirtió en Maestro FIDE (MF) tras su brillante actuación en el Masters Ciudad de Villa Carlos Paz, donde finalizó subcampeón con 6 puntos, igualando en la cima con el salteño Pablo Acosta.

El torneo, disputado del 11 al 14 de septiembre en el Central Suites Hotel, reunió a 92 jugadores y fue válido para el ranking internacional del Open Chess Tour 2025, con una bolsa de 1,5 millones de pesos en premios. Paris logró superar la barrera de los 2300 puntos de Elo FIDE, lo que le otorgó el título internacional.

El certamen se jugó bajo el sistema suizo a 7 rondas, con partidas a un ritmo clásico de 90 minutos más 30 segundos de incremento. Estuvo organizado por AI OI Nahuel Santianes, con dirección del maestro internacional Guillermo Soppe y arbitraje a cargo de Juan Durán e Igor Dubrovich, acompañados por el árbitro adjunto AN Pablo Paris.

Paris, de apenas 18 años, ya había sido campeón argentino juvenil y en 2024 obtuvo el título de Candidato a Maestro (CM) tras su desempeño en el Abierto ProAm Copa Clarín. Su carrera comenzó durante la pandemia, cuando empezó a competir online y luego fue incorporado a la Escuela de Talentos de la Universidad de La Punta.

En una entrevista brindada a la organización del torneo, expresó: “Me siento feliz con partidas difíciles, la sala de juego es muy linda y el hotel también. Ahora mi objetivo es seguir subiendo Elo, aunque sé que es complicado. Gracias”.

Su desempeño en Carlos Paz lo consagra como una de las mayores promesas del ajedrez argentino, marcando un antes y un después en su trayectoria competitiva.