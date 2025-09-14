El Arena fue sede de encuentros de handball femenino y masculino

El Estadio Arena de Carlos Paz volvió a vibrar este domingo con una jornada de handball que convocó a vecinos y turistas en un clima deportivo y familiar.

La programación incluyó un partido recreativo femenino entre Poli Carlos Paz y Jockey Club Córdoba, que abrió la tarde con un juego cargado de entusiasmo y despliegue técnico. Luego, el equipo local masculino se midió con Universitario de Villa María, en un encuentro que completó la grilla de la jornada.

El evento formó parte del calendario de actividades que el Arena viene albergando durante todo el año, con la intención de fortalecer el deporte regional y dar espacio a distintas disciplinas.

Con una tribuna que acompañó en todo momento, el handball volvió a tener protagonismo en Carlos Paz y se consolidó como otra de las propuestas que combinan deporte, turismo y entretenimiento en la ciudad.