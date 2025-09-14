El Arena vibró con el Encuentro Internacional de Mini Vóley

El Estadio Arena de Carlos Paz recibió este fin de semana a niños y niñas de distintas provincias argentinas y de países vecinos, en el marco del Encuentro Internacional de Escuelas de Mini Vóley.

Las jornadas se desarrollaron entre el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre, con la participación de equipos provenientes de San Juan, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, La Rioja y Mendoza, además de delegaciones extranjeras.

Más allá de los partidos, el espíritu del encuentro giró en torno a la integración y el compañerismo, valores que marcaron cada momento de la competencia. Cientos de familias acompañaron desde las tribunas, generando un clima de fiesta deportiva en uno de los escenarios más importantes de la ciudad.