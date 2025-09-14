Jóvenes jugadoras fueron protagonistas del torneo de fútbol en la Costanera

Durante el fin de semana, el Carlos Paz Rugby Club fue escenario del 6° Encuentro Internacional de Fútbol Femenino Juvenil, una cita que reunió a equipos de diferentes provincias argentinas y de países limítrofes.

La competencia se desarrolló en categorías Junior Sub 10, Infantil Sub 12 y Juvenil Sub 15, con la participación de niñas y adolescentes que desplegaron todo su talento dentro de la cancha.

Fueron tres días cargados de pasión, emoción y compañerismo, donde el deporte sirvió como punto de encuentro para familias y turistas que acompañaron a las jóvenes protagonistas. La propuesta reforzó el valor de la integración regional y consolidó el crecimiento del fútbol femenino en las divisiones formativas.

Con entrada libre y un clima festivo, la actividad volvió a mostrar el atractivo que tienen este tipo de torneos para la ciudad y la región, generando además un movimiento turístico significativo durante todo el fin de semana.