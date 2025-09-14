La vela volvió a llenar de color el lago San Roque

El lago San Roque volvió a ser escenario de un gran encuentro deportivo con la realización del Campeonato Primavera 2025 de vela clase ligera y D’Angelo, que tuvo lugar este fin de semana en Carlos Paz.

La actividad fue organizada por el Club Náutico Córdoba y contó con la participación de embarcaciones de toda la provincia, en una cita que combinó competencia, deporte náutico y atractivo turístico para vecinos y visitantes.

Los veleros dieron color a la costanera y atrajeron a numerosas familias y turistas que disfrutaron del espectáculo natural y deportivo en uno de los paisajes más emblemáticos de la región.

Con este evento, Carlos Paz reafirma su rol como sede de actividades internacionales y provinciales, que van más allá del deporte masivo para abrirse a disciplinas como la náutica, con creciente presencia en el calendario local.