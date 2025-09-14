Pablo Acosta se consagró en Carlos Paz en el Masters Ciudad de ajedrez

El MI Pablo Acosta, de Salta, se consagró campeón del Masters Ciudad de Villa Carlos Paz, un torneo válido para el ranking internacional del Open Chess Tour 2025, que reunió a 92 jugadores entre el 11 y el 14 de septiembre en el Central Suites Hotel.

Acosta finalizó con 6 puntos sobre 7 posibles, igualando en la cima con el puntano Adolfo Paris, pero imponiéndose en el sistema de desempate. El podio lo completaron el MI Franco Villegas y el GM uruguayo Andrés Rodríguez Vila, ambos con 5,5 puntos.

Noticias Relacionadas Carlos Paz vio brillar a Adolfo Paris, nuevo Maestro FIDE del ajedrez argentino

El certamen fue organizado por AI OI Nahuel Santianes y dirigido por el maestro internacional Guillermo Soppe, mientras que el arbitraje principal estuvo a cargo de AI OI Juan Durán e Igor Dubrovich, con la asistencia del árbitro adjunto AN Pablo Paris.

El torneo se jugó bajo el sistema suizo a siete rondas, con un ritmo estándar de 90 minutos más 30 segundos de incremento desde la primera movida, alcanzando un Elo medio de 1863 y una edad promedio de 33 años entre los competidores.

Con una bolsa récord de 1.500.000 pesos en premios, el Masters Ciudad se consolidó como uno de los eventos más relevantes del calendario ajedrecístico del país, dando prestigio internacional a Carlos Paz como sede de grandes certámenes.