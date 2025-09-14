Tres días de fútbol internacional llenaron de familias el predio del Rugby Club

Este fin de semana, Villa Carlos Paz fue sede de la edición número 25 del Encuentro Internacional de Escuelas de Fútbol Infantil, un evento deportivo que ya es un clásico en la región. Con sede en el Carlos Paz Rugby Club y en el Espacio Deportivo Arena, la competencia congregó a delegaciones de distintos puntos de la Argentina y de países limítrofes.

Miles de niños y jóvenes se dieron cita para disputar partidos en un ambiente de camaradería, juego limpio y diversión, con entrada libre y gratuita. La propuesta no solo se convirtió en un atractivo deportivo, sino también en una oportunidad turística que movilizó a cientos de familias que acompañaron a los pequeños jugadores.

A lo largo de las jornadas, los asistentes pudieron disfrutar de un clima festivo en un entorno natural privilegiado, donde el deporte se combinó con el turismo y la recreación. El evento, que cada año gana en convocatoria, reafirmó el papel de Villa Carlos Paz como anfitriona de encuentros internacionales que promueven la integración y el desarrollo del deporte infantil.