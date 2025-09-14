Un necesitado Talleres visita a Tigre

Buenos Aires. Tigre y Talleres jugarán este domingo desde las 20.00 en el Estadio José Dellagiovanna, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

La T atraviesa una importante crisis que lo tiene en el último puesto de la tabla anual, empatado en puntos con Aldosivi y San Martín de San Juan, por lo que necesita urgentemente ganar para poder tomar aire y alejarse del descenso, algo que no logra desde hace cinco partidos, en los que acumuló dos empates y tres derrotas, con el preocupante dato de que no pudo convertir en ninguno de esos encuentros. En medio de este pésimo andar, su presidente, Andrés Fassi, le pidió disculpas públicas al Chiqui Tapia por las diferencias que tuvieron el año pasado, a lo que Pablo Toviggino, tesorero y mano derecha del mandamás de AFA, respondió acusándolo de “traidor y mentiroso”.

Por su parte, el elenco dirigido por Diego Dabove no pudo acceder a semifinales de la Copa Argentina y cayó eliminado a manos de Independiente Rivadavia, acumulando una racha de tres partidos sin ganar, por lo que buscará levantarse en el cierre de la fecha interzonal ante la T, que está en caída libre y lucha por no descender.

El Matador de Victoria comenzó el semestre de forma irregular, sumando un puñado de victorias importantes contra grandes como Racing y San Lorenzo, pero con algunos resultados adversos que lo alejaron de la zona de playoffs, a la que buscará volver con un triunfo, que necesita también para permanecer en puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. En su última presentación fue eliminado de la Copa Argentina por Independiente Rivadavia tras caer 3 a 1, en un duelo en el que fueron expulsados Felipe Zenobio y Joaquín Laso, que deberán cumplir su sanción en la próxima edición del certamen más federal.