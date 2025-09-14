Urgido de un triunfo, Instituto recibe a Argentinos

Córdoba. Instituto y Argentinos Juniors jugarán este domingo desde las 15.00 en el estadio Monumental Presidente Perón, por la jornada interzonal del Torneo Clausura 2025.

El equipo de Alta Córdoba no gana desde hace seis partidos y tratará de cambiar la cara para no acercarse a la pelea por el descenso, mientras que los dirigidos por Nicolás Diez vienen de pasar a semifinales de Copa Argentina y tratarán de meterse a la zona de playoffs, sabiendo que un triunfo los arrima a la clasificación a Copa Libertadores por tabla anual. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

La Gloria no tuvo un buen inicio del segundo semestre, cosechando únicamente una victoria y enlazando seis partidos sin sumar de a tres, que lo alejaron de los puestos de playoffs, y si bien no lo comprometieron con el descenso, lo ubicaron entre los últimos seis de la tabla anual. La necesidad de triunfos se hace sentir y así lo expresó el centrocampista Stefano Moreyra, que aseguró que miran las tablas y se ven “obligados a ganar”. Ahora tras el parón de la fecha FIFA, buscarán rectificar el rumbo.

Por su parte, el conjunto de La Paternal tuvo un arranque irregular, pero logró mostrar rasgos positivos tras el parate y venció a Lanús por la mínima para meterse en semifinales de la Copa Argentina. Con esta motivación intentará volver al nivel mostrado durante la primera parte del año, en la que fue líder de la Zona A. Ahora buscará entrar a las plazas de clasificación de playoffs, además de seguir acercándose a los puestos de tabla anual que otorgan el pase a la Copa Libertadores 2026, de los que se encuentra a cuatro puntos.

